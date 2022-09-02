حائل 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسنفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل ممثلةً في إدارة الالتزام خلال شهر يوليو من هذا العام 2022 م، 290 جولة رقابية شملت عدد من المنشأة الصحية الخاصة ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحال نظارات، وجرى خلال هذه الجولات رصد (123) مخالفة أحيلت إلى اللجان القانونية لاتخاذ القرار المناسب.وأكدت إدارة الالتزام استمرار أعمالها ‏الرقابية والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية للتأكد من التقيد بالإجراءات ‏الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى ‏والمراجعين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.من جانب آخر, افتتح مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مركز عنايتي الطبي فرع حي المنتزه الخاص، ومركز درر تالين الطبي الخاص بحائل، وذلك في إطار خطط الاستثمار الصحي بالمنطقة ودعم القطاع الخاص والإسهام في تعزيز الخدمات الصحية.// انتهى //13:19ت م0036