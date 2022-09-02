حفر الباطن 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسحصل مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" لعام 2022م، بعد تطبيق المستشفى لأفضل معايير الجودة في الخدمات الصحية وسلامة المرضى.وأكدت صحة حفر الباطن حرصها في مواصلة جهودها لاستمرار العمل في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية؛ مما ينعكس إيجابًا على تحسين الجودة والخدمات الطبية المقدمة لجميع أفراد المجتمع، متمنيةً بذل المزيد من الجهد والعطاء والرقي بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والتطلع إلى الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الطبية.// انتهى //13:23ت م0037