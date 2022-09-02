داكار 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسبدأت بالسنغال أعمال الدورة الثانية من قمة شبه إقليمية حول "مستقبل الغاز الطبيعي" بمشاركة كل من السنغال وموريتانيا وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.وأكد الرئيس السنغالي ماكي صال في كلمته خلال الافتتاح: "إن الحوار بشأن موارد الطاقة يجب أن يكون هادئًا ومستنيرًا، بدلًا من التحيز والأحكام البعيدة عن الواقع، مشددًا على ضرورة إطلاع الجمهور بشكل أفضل على هذه المسألة".وأضاف أنه من الضروري اطلاع الرأي العام على قضايا وشروط وأساليب استغلال الموارد من الغاز والنفط، مشيرًا إلى أن بلاده حققت درجة عالية في تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.وأوضح أهمية التركيز على استغلال الموارد بشكل أفضل في ظل الشفافية والكفاءة لتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة وزيادة تقدم الدول.// انتهى //13:26ت م0039