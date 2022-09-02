جيزان 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات في جازان، برنامج تهيئة للمتدربات المستجدات للعام التدريبي الجديد 1444هـ، والبالغ عددهن 200 متدربة، في تخصصات الكلية: تقنية التجميل, وتقنية التصميم, وتقنية السياحة والضيافة.وأوضحت عميدة الكلية نهى حمزي أن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام وأختُتم أمس، جاء لتعريف المتدربات المستجدات بتخصصات الكلية، وإجراءات القبول والتسجيل، وتزويدهن بأبرز الحقوق والواجبات ومتطلبات ومميزات الالتحاق بالكلية، إضافة إلى توضيح خدمات التوجيه والإرشاد المقدمة، وشرح عدد من النقاط أهمها برنامج رايات، والتدرب الإلكتروني، والتخصصات ومجالات التوظيف، وأنماط التدريب المتبعة وآليتها.وبينت أنه جرى رفع الطاقة الاستيعابية في الكلية عن العام الماضي لتلبية الاحتياجات وتوفير بيئة تدريبية متميزة، تسهم في تعزيز قدرات ومهارات المتدربات ومعارفهن للدخول لسوق العمل بشكل يُسهم في تحقيق رؤية المملكة بتمكين المرأة وتوطين المهن.// انتهى //13:34ت م0041