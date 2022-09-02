باريس 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسانخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للشهر الخامس على التوالي في شهر أغسطس الماضي، نتيجة استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.وسجل مؤشر "الفاو"، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، في المتوسط 138 نقطة الشهر الماضي بأقل من 9ر1 في المئة عن مستواه في يوليو السابق الذي بلغ 140.7نقطة.وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أنه رغم هذا التراجع الخامس المتوالي منذ أن بلغ المؤشر العام للسلع الخمس الرئيسية في مارس الماضي 3ر159 نقطة الأعلى على الإطلاق فإن مؤشر أغسطس يبقى أعلى بنسبة 9ر7 في المئة عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.وأوضحت أن هذا التراجع الخامس يعبر عن محصلة انخفاض جميع المؤشرات الفرعية بعدما هبط مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 4ر1 في المئة مدفوعًا بانخفاض الأسعار الدولية للقمح، بينما هبط المؤشر الفرعي لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3ر3 في المئة وتراجع المؤشر الفرعي لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2 في المئة.واشتمل تراجع مؤشر (فاو) في أغسطس على هبوط المؤشر الفرعي لأسعار اللحوم بنسبة 5ر1 في المئة وانخفاض المؤشر الفرعي بنسبة 1ر2 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2021.ويرصد مؤشر (فاو) المعياري لأسعار الغذاء حركة التعاملات التجارية في أسواق المواد الغذائية العالمية بقياس متوسط أسعار خمس سلع غذائية رئيسية بينها الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر على مدار الشهر.// انتهى //14:03ت م0048