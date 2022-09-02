الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأبرم منتدى مستقبل العقار والاتحاد العالمي للعقارات شراكة استراتيجية، تتعلق بتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات بين الطرفين، وذلك استهدافا لتطوير قطاع العقار والإسكان في مختلف مناطق المملكة، وزيادة إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني.وتأتي هذه الاتفاقية، في وقت يشهد فيه قطاع العقار اهتماما كبيرا على مستوى القطاعين العام والخاص، حيث ترتكز الاتفاقية على بحث العديد من المحاور ومنها استدامة المدن، الابتكار، سكن ذوي الدخل، المدن المرنة، كما تستهدف الاتفاقية التكامل بين الشقين الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة والنهوض بقطاع العقار بصورة شاملة.من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد العالمي للعقارات الدكتور محمود البرعي:"إن الاتحاد العالمي للعقارات والذي يعد أكبر اتحاد عالمي بالقطاع العقاري ويبلغ عدد أعضائه مليون و 500 ألف عضو من 70 دولة، يتبنى منظومة شمولية تعني بالتكامل الشامل ما بين الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، وفيما يعود أيضا بالمنفعة على كافة المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها”.وأوضح البرعي، أن الاتحاد العالمي للعقارات يعمل على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار والفنتك والبروبتك، لكونه يحظى بالعديد من الفرص الكبيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد يتشارك المعلومات والاحصائيات مع الجهات التي يتعاون معها في مختلف الفعاليات بالبحوث والدراسات، بجانب تبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات، وهذا ما ستتم المشاركة به خلال الدورة المقبلة لـ" منتدى مستقبل العقار".يذكر أن منتدى مستقبل العقار، سيعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 في مدينة الرياض، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وسط حضور محلي ودولي حافل، وبمشاركة نخبة من خبراء قطاع العقار والاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، وممثلي عدة منظمات وهيئات محلية ودولية، وسيناقش المنتدى عددا من المواضيع المتعقلة بالقطاع العقاري.// انتهى //14:19ت م0050