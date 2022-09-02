المدينة المنورة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله -، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة محافظات الحناكية والصويدرة والفريش والفقرة والمسيجيد واليتمة وبدر والأكحل والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر، ستستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.// انتهى //15:21ت م0054