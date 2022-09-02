جيزان 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسنفذت جمعية البر الخيرية بمركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش مشروعي الحقيبة المدرسية والكسوة المدرسية، استفاد منها 513 مستفيدًا بتكلفة بلغت 205,200 ريال، وذلك بدعم من منصة "إحسان"، بالتزامن مع بداية العام الدراسي 1444هـ.كما شرعت الجمعية خلال شهر أغسطس المنصرم في تنفيذ عدد من المشروعات الاجتماعية لخدمة مستفيديها، شملت مشروع الكفالة الغذائية بدعم من منصة "إحسان" شمل 125 مستفيدًا لمدة 6 أشهر وبقيمة بلغت 300,000 ريال، وقسائم غذائية لـ40 مستفيدًا ولمدة 6 أشهر بقيمة 100,000 ريال، كما وزعت 400 سلة غذائية استفادت منها 350 أسرة بقيمة 140,000 ريال وتوزيع 513 قسيمة شرائية بتكلفة 87210 ريالات.// انتهى //15:23ت م0056