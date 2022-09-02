الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري.وفي بداية الاتصال، تقدم معالي وزير خارجية باكستان بالشكر والتقدير لقيادة المملكة - حفظها الله - في ضوء دعمها ووقوفها التام مع جمهورية باكستان وشعبها جراء الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في البلاد، فيما أبدى سمو وزير الخارجية تضامن ودعم المملكة لجمهورية باكستان وشعبها الشقيق أمام كل الظروف التي تحيط بها، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم على باكستان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.كما استعرض الجانبان العلاقات المشتركة، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:41ت م0058