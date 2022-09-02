الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأتاح مهرجان العودة إلى الرياض للأطفال الزوار، خوض مغامرات تفاعلية عبر شاشات تعمل باللمس، ابتكرت وصُممت بأيادٍ سعودية، تمكن الأطفال من الانتقال بين عدد من الألعاب الرقمية التي تتجاوب معهم وتشكل لهم تجربةً استثنائية ومشوقة.وتتضمن المغامرات التفاعلية عددًا من الألعاب التي تقوم على التجاوب السريع بين الأطفال والشاشات الواسعة في ألعاب صيد السمك، ورمي الكرة لإصابة الأشكال الظاهرة على الشاشة، ولعبة صبواي التي يتحرك فيها اللاعب الافتراضي من داخل الشاشة، بناءً على حركة الطفل في المنطقة.وتتكون تجربة المغامرة التفاعلية من عدة مجموعات تتسع كل واحدة منها بحد أقصى إلى ما بين 25 - 30 شخصًا، وتصل مدة اللعبة لكل مجموعة إلى 10 دقائق، وتستهدف المغامرات الفئة العمرية من 6 - 10 أعوام.ويتميز مهرجان العودة إلى الرياض بجمعه لمختلف الاهتمامات العائلية، من خلال برامجه المتنوعة التي تسهم في تمكين الأطفال من اختيار تجاربهم المهنية المستقبلية في مبنى المهن والوظائف، إضافةً إلى الفنون التي تلامس أحاسيس الزوار وتنمي ذائقتهم بعروض متنوعة.ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming .// انتهى //15:42ت م0059