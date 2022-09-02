تونس 06 صفر 1444هـ الموافق 02 سبتمبر 2022م واسأعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم، القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية تابعين لتنظيم جند الخلافة بمحافظة القصرين غرب تونس .وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم، بأنه في إطار العمل المشترك في مجال محاربة الإرهاب، تمكنت وحدات مشتركة من الجيش والحرس والأمن التونسي من القضاء على الإرهابيين في عملية ميدانية بمرتفعات جبل السلّوم بمنطقة عسكرية مغلقة من محافظة القصرين .وأضافت أن العمليات العسكرية مازالت جارية لتعقب ما تبقّى من العناصر الإرهابية للتنظيم .// انتهى //16:43ت م0060