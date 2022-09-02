الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأطلقت منصة "جود الإسكان"، حملتها "مساكن أيتام" بهدف توفير المساكن لأسر أيتام وأرامل مدينة رسول الله، من الأسر شديدة الحاجة بالتعاون مع جمعية تكافل لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة، وذلك لتذكير أهل الخير والعطاء بفرصة التبرع للمساهمة في توفير المساكن للأسر الباحثة عن الأمان السكني من فئة الأشد احتياجًا.وتنطلق الحملة مساء اليوم، داعية أهل الجود إلى اغتنام هذا اليوم بالتبرع أملاً في تبدل حال الأسر شديدة الحاجة للمسكن وصلاح أمورهم.وتهدف "جود الإسكان" إلى جَذْب الإسهامات الخيرية من المجتمع، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، وفق آلية شفّافة ومُحَوْكمة، تضمن إيصال الدعم الخيري إلى مستحقيه، مما يسهم في تعزيز روح التراحم بين عموم أفراد المجتمع.وتُعد حملة "مساكن أيتام" حلقة في سلسلة جهود تبذلها "جود الإسكان" لسد احتياجات الأسر السعودية الأشد حاجة الباحثة عن الأمان السكني يستفيد منها الآلاف من الأسر في كافة مدن ومحافظات المملكة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعنى بشؤون الأسر شديدة الحاجة.وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمبلغ قدره 100مليون ريال، وبدعم من سمو ولي عهده الأمين بمبلغ 50 مليون ريال، تأكيدًا على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".يذكر أن منصة جود الإسكان تُعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع - أفرادًا ومنظمات - لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الإسهامات، ويمكن معرفة طرق الإسهام في منصة جود الإسكان من خلال زيارة الرابط: joodeskan.sa .// انتهى //17:01ت م0062