أبوظبي 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واستسلم صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تتعلق بتعزيز العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وإمكانيات تنميتها وتطويرها لما يخدم مصالحهما المشتركة.وأوضحت - وكالة الأنباء الإماراتية - (وام) ، أن الرسالة نقلها وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار ، خلال لقائه سمو الشيخ محمد بن زايد اليوم في أبو ظبي .وأضافت أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأهمية العمل المشترك لتعزيزها والارتقاء بها في إطار الشراكة الإستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //17:13ت م0064