أبها 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسبرعاية معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، تنطلق غدًا، أعمال الملتقى الطلابي الثاني للأبحاث الصحية "باحث"، والذي تستضيفه كلية الطب بالمدينة الجامعية بالقرعاء لمدة يومين.ورحب عميد كلية الطب بالجامعة الأستاذ الدكتور علي بن سعيد القحطاني بضيوف الجامعة من الطلاب والطالبات الباحثين من 26 جامعة، مشيرًا إلى أن أعمال الملتقى تشمل محاضرات وورش عمل ومعارض مصاحبة.وأكد القحطاني أهمية الملتقى من حيث إبراز مهارات طلاب وطالبات الكليات الصحية بالمملكة، مشيرًا إلى أن الهدف من إقامة هذا الملتقى يكمن في تعزيز تلك المهارات، إضافة إلى تحقيق الاستفادة المهنية والبحثية القصوى، فضلاً عن مشاركة أعضاء هيئة تدريس متميزين ومتخصصين في مختلف المجالات الطبية، مشيدًا بجهود طلاب وطالبات الكلية ونادي الطب والإبداع في تنظيم هذا الملتقى، وتعاون مع عمادة شؤون الطلاب.يذكر أن التسجيل في أعمال الملتقى حظي بإقبال كبير من طلاب الجامعات السعودية في 6 مجالات تضم الطب والجراحة وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض وعلم النفس الإكلينيكي.// انتهى //17:15ت م0066