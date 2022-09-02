الجوف 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية للمتضررين في مخيم الحرجه بمديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف باليمن، تمثلت في توزيع 100 خيمة، و 100 حقيبة ايوائية، استفاد منها 600 فرد.يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //17:43ت م0071