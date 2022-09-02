عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية للمتضررين في مديرية الخب والشعف بالجوف
الجمعة 1444/2/6 هـ الموافق 2022/09/02 م واس
الجوف 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية للمتضررين في مخيم الحرجه بمديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف باليمن، تمثلت في توزيع 100 خيمة، و 100 حقيبة ايوائية، استفاد منها 600 فرد.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
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17:43ت م
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