عدن 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسعقد في محافظة عدن أمس الأول، دورة تدريبية لمعالجة سوء التغذية الحاد والوخيم لخمسين كادرا صحيا في أقسام الطوارئ من أربعة مستشفيات رئيسية بمحافظات عدن ولحج و الضالع و حضرموت، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.وتهدف الدورة لتأهيل الممارسين الصحيين حول معالجة أمراض سوء التغذية الحاد الوخيم، وتقديم الخدمة الطبية في مجال الصحة والتغذية في أقسام الأطفال والطوارئ، والتعرف على جميع حالات الأطفال القادمين إلى المستشفيات، والمسارعة لتقديم الكشف عن نوع سوء التغذية والعلاج والإحالة المناسبة.ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمؤسسات القطاع الصحي في اليمن وتقديم التأهيل المناسب للكوادر الصحية.// انتهى //17:44ت م0072