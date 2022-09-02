القاهرة ٠٦ صفر 1444 هـ الموافق ٠٢ سبتمبر 2022 م واسيعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أعمال دورته ال" 158"، يومي الأحد والاثنين المقبلين، وعلى مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الثلاثاء المقبل برئاسة ليبيا، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني .وأفادت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم، بأن جدول أعمال الدورة يتضمن مجموعة من البنود تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والادارية، بالإضافة إلى تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.// انتهى //17:53ت م0073