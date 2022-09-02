رياضي / المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة يتجاوز أوزبكستان ويتأهل لنهائي كأس التحدي الآسيوي
الجمعة 1444/2/6 هـ الموافق 2022/09/02 م واس
الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واس
تأهل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى نهائي كأس التحدي الآسيوي لكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتائج الأشواط 25/23، 25/23، 23/25، 25/20.
ويلتقي غدًا عند الساعة الـ1 :30 ظهرًا المنتخب السعودي في نهائي بطولة كأس التحدي الآسيوي مع المنتخب الفائز من لقاء نصف النهائي بين منتخبي قيرغيزستان و منغوليا.
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18:04ت م
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