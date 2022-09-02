الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واستأهل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى نهائي كأس التحدي الآسيوي لكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتائج الأشواط 25/23، 25/23، 23/25، 25/20.ويلتقي غدًا عند الساعة الـ1 :30 ظهرًا المنتخب السعودي في نهائي بطولة كأس التحدي الآسيوي مع المنتخب الفائز من لقاء نصف النهائي بين منتخبي قيرغيزستان و منغوليا.// انتهى //18:04ت م0075