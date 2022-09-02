الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسعقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أمس اجتماعًا مع ممثلي أندية دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين بحضور رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ومدير عام شؤون الأندية بوزارة الرياضة ابتهال الساير، والرئيس المكلف لرابطة الدرجة الأولى "دوري يلو" طلال العبيدي.ومثّل أندية الدرجة الأولى في الاجتماع رئيس نادي هجر حمد العريفي، ورئيس نادي العروبة مونس الضوي، والرئيس التنفيذي لنادي أحد سعود الحربي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالدوري أهمها المداخيل المالية والاستفادة من إستراتيجية دعم الأندية التي تطبقها وزارة الرياضة.كما شهد الاجتماع استماع ابتهال الساير لكافة التساؤلات والاستفسارات من ممثلي أندية دوري يلو بشأن إستراتيجية دعم الأندية وآلية تحقيق أكبر استفادة منها للأندية.// انتهى //18:13ت م0076