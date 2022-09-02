إسلام آباد 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها باكستان إلى 1208 قتلى و 6082 جريحاً .وأوضحت الهيئة في بيان، أن الفيضانات الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية الجارية منذ منتصف شهر يونيو الماضي ما زالت تواصل الزحف نحو المناطق الجنوبية من البلاد، وألحقت أضراراً كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية.وأضافت أن المؤسسات الحكومية الباكستانية تواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الفيضانات في جميع أنحاء البلاد .// انتهى //18:14ت م0077