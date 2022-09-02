رفحاء 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسنفذت جمعيةُ "رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء خلال شهر أغسطس 2022م, عدداً من المشروعات والبرامج المتنوعة لصالح الأسر المستفيدة من خِدْمَاتِها بقيمةٍ إجماليةٍ بلغَتْ 248,146 ريالاً .وشملَتِ البرامجُ تنفيذَ مشروع الكفالة النقدية بتكلفة بلغَتْ 143,400 ريالٍ، ومشروع الكفالة الغذائية بمبلغ 89,976 ريالاً، ومشروع أجهزة كهربائية بتكلفة 14,770 ريالاً، بالإضافة لإقامة يوم مفتوح لمستفيديها تخلله عدد من البرامج المتنوعة شملت الألعاب والمسابقات والبرامج الترفيهية والثقافية إضافة لعدد من الموضوعات الهادفة المتصلة بتنمية المواهب وتعزيز الإيجابية.وأوضحَتْ "رؤوم" أنَّ هذه البرامجَ تأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية لتحسين جودة حياة المستفيدين من خِدْمَاتِ الجمعية في المحافظة .// انتهى //18:23ت م0079