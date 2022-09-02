حجة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 572 مستفيدًا خلال الفترة من 17 حتى 23 أغسطس 2022م .وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 135 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 62 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 83 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 حالات، وصُرِفت الأدوية لـ 286 فردا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان, وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 121 مريضًا، ونُفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات .// انتهى //18:24ت م0080