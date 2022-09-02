لندن 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه تم تشخيص إصابة فرد بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود بعد أن عاد مؤخرًا من غرب أفريقيا.وأكدت الوكالة أنه تم نقل المصاب إلى وحدة الأمراض المعدية في مستشفى جامعة ليفربول الملكية تماشيًا مع توصيات اللجنة الاستشارية لمسببات الأمراض الخطرة.وأوضحت ، رئيسة قسم الحوادث لدى وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الدكتورة صوفيا ماكي، أن الوكالة تعمل الآن على الاتصال بالأفراد الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالة لتحديد ما إذا كان هناك حالات أخرى أم لا، ولتقييمهم حسب الضرورة وتقديم المشورة، مضيفةً أن وكالة الأمن الصحي لديها إجراءات راسخة وقوية لمكافحة العدوى وللتعامل مع حالات الأمراض المعدية.// انتهى //18:47ت م0082