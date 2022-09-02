الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسخصص نادي الصقور السعودي جناحاً خاصاً للمنتجين السعوديين في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي يقام بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وذلك في إطار دعمه غير المحدود للصقارين السعوديين والمنتجين وكل ما يتعلق بهذا الموروث الثقافي.وأوضح المنتج السعودي محمد حسين الرقابي، أنه ومجموعة من الصقارين، بدأوا الإنتاج مؤخراً بمعدلات مختلفة تتراوح بين صقرين إلى سبعة صقور في السنة، مشيراً إلى أن تواجدهم في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، يأتي دعماً من النادي لهم، مفيدًا بأنهم شاركوا بـ 21 صقراً، تبقى منها ثلاثة فقط، حيث بيعت 18 صقراً في أول يومين للمزاد.وعن الفرق بين الصقور التي تأتي من مزارع أوروبية وأمريكية وصقور الإنتاج المحلي، أفاد الرقابي بأنه لا يوجد فرق يذكر، وقد تكون لهم سلالات أفضل في الجير كونه يأتي من مناطق باردة، ولكن في الحر لدينا الأفضل.يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي يستقبلان الزوار حتى يوم غد، ويتضمنان الكثير من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تستهدف الصقارين وكل أفراد العائلة.// انتهى //18:48ت م0083