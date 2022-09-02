الدمام 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أبرز أعمال وإنجازات الإدارة العامة لهندسة النقل والمرور بالأمانة؛ وعدداً من المشاريع التطويرية لتحسين الطرق والتقاطعات الرئيسية في حاضرة الدمام، إضافة الى مشاريع ربط الأحياء التي تم تصميمها.وأكد المهندس الجبير خلال الاجتماع الذي عُقد أمس، أهمية التسريع من العمليات التطويرية لطرق حاضرة الدمام، والتي تهدف إلى إيجاد الحلول السريعة ومعالجة السلبيات في الطرق المستخدمة، مما يسهم من حدة الزحام وتخفيف الضغط على الطرق المستهدفة؛ إضافة إلى استحداث الخيارات الحديثة والمتطورة التي تقلل من زمن الرحلة لمستخدمي تلك الطرق.واطلع على عرض تفصيلي لأعمال تطوير تقاطعات مدن حاضرة الدمام، وأبرز ملامح العمليات التطويرية للمواقع المستهدفة، وأبرز التصاميم التطويرية الحديثة للطرق، والتقاطعات التي تم تطويرها والخطط الجديدة التي تستهدف تطوير الطرق والتقاطعات وأنسنة الطرق تماشياً وبرنامج جودة الحياة، وأهم ملامح مشاريع ربط الأحياء التي تم تصميمها، والمشاريع الجاري العمل عليها.وبحث معاليه الحلول الممكنة ومراجعة أبرز السبل والخطط المقترحة التي تعمل على تطوير الطرق بشكل إيجابي وحديث يزيد من فرص معالجة أي إشكالات يمكن أن تواجهها، إضافةً إلى النماذج المطبقة والتجارب الناجحة التي يتم تعميمها في عدد من الطرق؛ ومشاريع ربط الأحياء التي تم تصميمها، وآلية عمل تحسين الطرق لتخفيف الضغط على الطرق.وأوصى الاجتماع على إيجاد حلول تقلل من عدد الإشارات المرورية في الخطط التطويرية لطرق حاضرة الدمام؛ والوصول إلى حلول تنظيميه متطورة وذات جدوى مرورية للطرق المستهدفة، والتي تعمل الأمانة على تعزيز السلامة المرورية فيها، بجانب تخفيف حدة الزحام والضغط على الطرق مما يعيق الحركة المرورية، وأهمية جعل الطرق أكثر سهولة لمستخدميها.// انتهى //19:07ت م0084