الأمم المتحدة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، أعمال العنف في أنحاء العراق يومي 29 و30 أغسطس، معربين عن قلقهم العميق إزاء ما ورد من سقوط قتلى وجرحى.وناشد أعضاء المجلس، في بيان لرئيس المجلس لشهر سبتمبر السفير الفرنسي نيكولاس دي ريفيير، الأطراف العراقية التزامالهدوء وضبط النفس، مرحبين ببيانات الأطراف التي تدعو الجميع إلى الامتناع عن المزيد من العنف.وحث الأعضاء جميع الأطراف بحلّ خلافاتها السياسية سلميا، واحترام سيادة القانون، والحق في التجمّع السلمي والمؤسسات العراقية وتجنّب العنف.ودعوا الأطراف والجهات الفاعلة للانخراط، دون مزيد من التأخير، في حوار سلمي وبنّاء للمضيّ قدما في الإصلاحات ورسم طريق بنّاء للمضي قدما.// انتهى //19:23ت م0087