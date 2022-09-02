الباحة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم، أعمال الملتقى الثاني لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب, وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري في مدينة الباحة.وحقق الملتقى الذي انطلقت أعماله أمس، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ومشاركة أكثر من 150 مشاركاً من 20 جهة حكومية وأهلية وتطوعية بمختلف قطاعاتها، نجاحاً متميزاً من خلال تحقيق الأهداف التي حرصت إمارة منطقة الباحة في تحقيقها بعد الإعداد المستمر لتنظيم هذا الملتقى والذي استمرت طوال 180 ساعة عمل لتتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع مستوى التنمية في جميع مناطق المملكة والاستفادة من التجارب والمبادرات التنموية في كل منطقة، وطرح فرصة تطويرها وتطبيقها لتكون التنمية شاملة لجميع المناطق وتركيز الاهتمام بالمجتمع المحلي في جميع المناطق.كما حقق الملتقى الثاني لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب أهدافه، من خلال تبادل الخبرات في مجال المبادرات التنموية ومشاركة التجارب والمعلومات واستكشاف آفاق جديدة للتعامل مع التحديات ورفع مستوى الأداء من خلال قيادة احترافية، وتهدف إلى تعزيز الدور التنموي لإمارات المناطق من خلال تبني مبادراتها المتميزة مع تعميم نتائج المبادرات التنموية ومشاركة تجاربها للتعامل مع تحدياتها المختلفة من منطقة إلى أخرى.يذكر أن الملتقى يهدف إلى زيادة الدافعية والتحفيز باتجاه إطلاق المبادرات وتقديم الحلول المناسبة لخدمة المجتمع المحلي، مع رفع الجانب العلمي للمشاركين في جميع مجالات صناعة المبادرات وإدارتها باحترافية عالية والاهتمام الأمثل بتوحيد الجهود وضمان كفاءة الإنفاق مع دعم الوزارة وامارات المناطق في تكوين مجموعة مبادرات هادفة ومتنوعة باختلاف الميز النسبية لكل منطقة.// انتهى //19:24ت م0088