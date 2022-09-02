المدينة المنورة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زار معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري أمس، قيادة منطقة المدينة المنورة، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، وذلك في إطار برنامج "معاً" الذي يهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات في بيئة العمل بالوزارة.واستمع معاليه خلال الزيارة، لإيجاز عن قيادة منطقة المدينة المنورة، فيما قدّم معاليه إيجازًا عن برنامج تطوير وزارة الدفاع، وإيضاح منجزاته وسير تقدمه وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المبادرات المرتبطة به.وقام معاليه بجولة تفقدية على مرافق مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في المدينة المنورة، حيث اطلع على التجهيزات الخاصة بالمستشفى، ودشن عددا من الخدمات الإلكترونية، كما التقى بمنسوبي المستشفى، وأطلعهم على خطط الوزارة الطموحة في مجال الخدمات الصحية، مستمعاً إلى ملاحظاتهم.// انتهى //19:39ت م0090