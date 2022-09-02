الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسشهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي اليوم، عروضاً للطائرات اللاسلكية والطائرات الورقية في الهواء الطلق لسماء المعرض، شهدت حضوراً كبيراً من الزوار.وتأتي عروض الطائرات اللاسلكية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عند بُعد (تحكم)، متضمنةً فقرة استعراضية للطيران اللاسلكي، بمشاركة نخبة من الطيارين السعوديين بخمس طائرات من نوع (الجت النفاثة وطائرات 3D محركات البنزين) ولمدة 45 دقيقة.كما أقام المعرض الفعالية الدولية (عرض الطائرات الورقية)، وشارك فيها أهم وأبرز لاعبي الطيران الورقي من ثماني دول عالمية، كذلك تضمنت العروض مسابقة أجمل تصميم للطائرة الورقية، ومسابقة أكثر مدة بقاء بالهواء، وصولاً إلى مسابقة أجمل عرض لتحريك الطائرة على نغمات موسيقية.واستقطب معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2022، الذي يقام في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، أكثر من 25 جناحاً متنوعاً، وعدداً كبيراً من المتخصصين والمهتمين بالأنشطة الفنية والثقافية والتراثية، حيث يتضمن متحفاً رقمياً لتثقيف الحضور حول تاريخ الصقر والصقارة، ومنطقة للفنون والرسم والخط، وجناح (صقار المستقبل) المخصص للأطفال، وسوقاً محلياً يعرض منتجات شعبية وحرفاً يدوية، وجناحاً للأسلحة بمشاركة أكثر من 7 شركات سعودية تمثل أكثر من 55 علامة تجارية.// انتهى //19:59ت م0092