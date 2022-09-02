الطائف 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أن قرية سنام التراثية، المقامة حالياً في محافظة الطائف ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، تسهم في تعزيز حضور التراث الوطني، وتربط الأجيال القادمة بهويتنا وأصالتنا، تحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030.وقال البكر: "تُبرز قرية سنام التراثية التنوع الثقافي في المملكة، وتعدد الفنون والفلكلور الشعبي، الذي تفاعل معه الجمهور بصورة رائعة من خلال الأنشطة المنوعة التي عززت تجربة الزائر وأخذته في رحلة إلى هوية أصيلة نحيا بها في المملكة".وتأتي "قرية سنام التراثية" ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه، لتحقيق الهدف الإستراتيجي "المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به" أحد أهداف رؤية 2030 الإستراتيجية.// انتهى //20:13ت م0095