صامطة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسنَفَّذَت أمانةُ منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال شهر أغسطس الماضي ، 1340 جولةً رقابيةً على المحال التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم والمتاجر المتنقلة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.وأوضحَ رئيس بلدية المحافظة المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الرقابية صادرت خلال الجولات 330 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأغلقت 11 منشأة تجارية ، وتم مخالفة 120 محلاً تجاريًّا، لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.وأكد أن الفرق الرقابية بالبلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة, داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940 أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //21:04ت م0097