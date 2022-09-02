رام الله 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأصيب سبعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلَّف بالمطاط، إثر اعتداء جنود الاحتلال على مشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرقي محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلَّف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة سبعة شبان بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق.من جانب آخر، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرقي محافظة نابلس.يذكر أن مواجهات اندلعت اليوم في عدد من بلدات وقرى ومدن أراضي الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن استشهاد أحد الشبان وإصابة العشرات.// انتهى //21:04ت م0098