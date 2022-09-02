حائل 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسحَقَّقَ نادي الطائي، الفوزَ على نظيره نادي العدالة بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2022-2023".وسجَّل هدف الطائي لاعبُه محمد حرزان في الدقيقة 15، ليصل بذلك للنقطة السادسة في المركز الثالث مؤقتاً، فيما لم يستطع العدالة تحقيق الفوز في أول جولتين من المسابقة، لذا يظل رصيده خالياً من النقاط حتى الآن.// انتهى //21:25ت م0101