الطائف 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسكرَّم صاحب السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مساء اليوم، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف؛ نظير الجهود المبذولة خلال مهرجان ولي العهد للهجن 2022، بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي،ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة، وضيوف المهرجان من داخل وخارج المملكة.يذكر أن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة المبذولة في مهرجان وليِّ العهدِ تمثَّلت في توفير وتجهيز العيادات البيطرية المتنقلة؛بهدف التدخل السريع حال حدوث الإصابات لا قدَّر الله، بجانب تكثيف عمليات مكافحة نواقل الأمراض داخل وخارج ميدان السباق، ومباشرة الحالات المرضية للهجن، وتقديم الفحص البيطري والعلاج اللازم لها، وإرشاد وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها.// انتهى//21:49ت م0103