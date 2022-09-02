الطائف 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واستمكَّنت الهجن السعودية ( المهند وهوايل وشاهين ) من تحقيق ثلاثة كؤوس برموز الثنايا على مسافة 6 كم، ضمن الأشواط الختامية بمهرجان وليِّ العهدِ للهجن 2022، الذي يقام على ميدان الطائف التاريخي.وانتزع "المهند" للمالك عامر بن راشد المري لقب الأسرع توقيتاً بـ 9:14.808 دقائق في فئة (قعدان_ مفتوح).وحقَّقَت البكرة "الهبيبة" لـ سيح السلم الإماراتية، المركز الأول في الشوط المسائي الأول في فئة (ثنايا بكار – مفتوح)، والحصول على أحدى كؤوس الرموز، بتوقيت 9:18.547 دقائق.// انتهى//22:03ت م0105