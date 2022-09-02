رياضي / الهجن السعودية تحقِّقُ ثلاثةَ كؤوس رموز في فئة الثنايا بمهرجان وليِّ العهد 2022
الجمعة 1444/2/6 هـ الموافق 2022/09/02 م واس
الطائف 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واس
تمكَّنت الهجن السعودية ( المهند وهوايل وشاهين ) من تحقيق ثلاثة كؤوس برموز الثنايا على مسافة 6 كم، ضمن الأشواط الختامية بمهرجان وليِّ العهدِ للهجن 2022، الذي يقام على ميدان الطائف التاريخي.
وانتزع "المهند" للمالك عامر بن راشد المري لقب الأسرع توقيتاً بـ 9:14.808 دقائق في فئة (قعدان_ مفتوح).
وحقَّقَت البكرة "الهبيبة" لـ سيح السلم الإماراتية، المركز الأول في الشوط المسائي الأول في فئة (ثنايا بكار – مفتوح)، والحصول على أحدى كؤوس الرموز، بتوقيت 9:18.547 دقائق.
// انتهى//
22:03ت م
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