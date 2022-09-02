نيويورك 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسدعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميعَ الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، واحترام القانون الدولي، خاصةً فيما يتعلق بحماية المدنيين، حاثِّين جميع الأطراف على التيسير والسماح بالوصول الإنساني بشكل كامل وآمن دون عوائق.وطالبَ أعضاء المجلس - في بيان صحفي اليوم- الأطراف الليبية إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار في ليبيا منذ 23 أكتوبر 2020، الذي ينبغي تنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.وجددوا التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، حاثِّين جميع الأطراف الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، على الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن عبر الحوار والتسوية والمشاركة البنَّاءة بطريقة شفَّافة وشاملة.// انتهى //22:13ت م0106