الطائف 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسأقام نادي سباقات الخيل اليوم حفله الـ 32 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي:الفرس زفزافة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والفرس صنست فلاش لأبناء فيحان المنديل، والجواد بسول لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، والجواد محروت للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والفرس وردة الميادين لعبدالهادي الشافي، والفرس تتحداكم لإسطبل قمة طويق، والجواد كليفورد لأحمد النخيش، والفرس واثبة الخالدية لإسطبل هبس.وينتظر محبو وعشاق سباقات الخيل غداً الحفل الـ 33 الذي سيشهد سباقات من العيار الثقيل، في مقدمتها شوط كأس الملك فيصل، وشوط كأس الأمير عبدالله الفيصل المصنفان دولياً بالإضافة إلى كأس عكاظ وكؤوس الطائف والتي يُتوقع أن تحظى بتنافس مثير بين الخيل المشاركة.// انتهى //22:51ت م0110