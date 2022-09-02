الرياض 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسبِيعَ، اليوم ، صقران بقيمة 63 ألف ريال في الليلة الثامنة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي على مدى 10 أيام، ويختتمان غداً السبت.ويستضيف المزاد في نسخته الثانية أكثر من 40 مزرعة إنتاج رائدة من أكثر من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، ليصبح أكبر مزاد للصقور على مستوى العالم.وجاءت بداية المزاد مع الصقر الأول فرخ بيور من مزرعة Fox Falcons الإنجليزية، وتم بيعه بمبلغ 43 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني فرخ قرموشة بيور لمزرعة SSS FALCON الألمانية بمبلغ 20 ألف ريال.ويوفر المزاد منصة موثوقة وفريدة من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم، والصقور من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد يومي تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد من خلال القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.// انتهى //22:58ت م0112