الطائف 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ينظم نادي سباقات الخيل غداً ، حفله ال33 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية بجوائز تتجاوز قيمتها 4 ملايين ريال.وتتضمن السباقات عدداً من الأشواط المهمة والمصنفة دولياً، في مقدمتها كأس جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز المصنف بدرجة ليستد من قبل الاتحاد الدولي، والمخصص للخيل العربية الأصيلة بعمر الثلاث سنوات على المسار الرملي ومسافته 1600 م، وسيحصل فيه الفائز على جائزة قدرها مليون ريال ، كما ينظم النادي كأس الأمير عبدالله الفيصل، في نسخته الأولى الذي استحدث هذا الموسم تقديراً للدور الكبير لرائد وباني الرياضة السعودية الأمير عبدالله الفيصل ، وذلك بعد موافقة الاتحاد الدولي IFAHR المعني بسباقات الخيل العربية الأصيلة على رفع تصنيف الشوط و تخصيصه للخيل العربية عمر أربع سنوات فأكثر على مسافة 2000 متر ، بجائزة قدرها مليون ريال ، إضافة إلى كأس عكاظ مفتوح الدرجات للثلاث سنوات فأكثر وجائزة قدرها 700 ألف ريال.ويشهد الحفل السباقي ال33 حفل كؤوس الطائف بجوائز مالية تبلغ قيمتها مليون و 800 ألف ريال مقسمة على أربعة أشواط، إضافة إلى جائزة كأس " كيا" .وسيكون هنالك فعاليات مصاحبة، من أبرزها الفرق الفنية التي تؤدي الفلكلور التراثي والعروض الشعبية، إضافة إلى الجوائز المتنوعة المقدمة على هامش السباقات.// انتهى//23:21ت م0115