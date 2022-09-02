نيويورك 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 337.98 نقطة إلى 1.07% ليغلق عند 31318.44 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 42.59 نقطة إلى 1.07% ليغلق عند 3924.26 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 154.27 نقطة إلى 1.31% بواقع 11630.86 نقطة.// انتهى //23:35ت م0118