مكة المكرمة 06 صفر 1444 هـ الموافق 02 سبتمبر 2022 م واستضم قاعة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف 28165 عنوانا، في شتى العلوم والمعارف منها اللغة العربية، والشريعة، والسيرة النبوية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم التطبيقية، علاوة على قسم مكتبة اليافعات الذي يحتوي على 480 عنوانًا، وكتب برايل، وغيرها من عناصر ثقافية ومقتنيات نادرة من الكتب أو المخطوطات.كما توجد مكتبة للطفل، تحتوي على 1221 كتابًا مقسمة على فئات حسب المرحلة العمرية، منها كتب بلغة برايل وكتب خاصة بالأمهات.وقد جُهزت قاعة الاطلاع بأجهزة البحث السريع وآلات التصوير الحديثة، وذلك لخلق بيئة مناسبة للقراءة والبحث عن المصادر الموثوقة والمراجع العلمية.يذكر أن وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية برئاسة شؤون الحرمين تسعى لتسخير جميع الإمكانات لخدمة باحثي العلم والثقافة وذلك يأتي بدعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.// انتهى //23:59ت م0119