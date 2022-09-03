الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين جنوباً مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .// انتهى //06:38ت م0005