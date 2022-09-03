المدينة المنورة 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسدشن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم بن حامد الجذعان, فعاليات موسم تمور المدينة بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة تحت شعار " تمورنا بركة " .وصاحب الفعاليات إقامة معرض ضم 74 منفذ بيع لعرض منتجات تمور المدينة المنورة بمشاركة 14 أسرة منتجة إضافة إلى 16 منفذ للشركات والمصانع و26 منفذ بيع للمزارعين و10 مواقع نقاط البيع للصناعات التحويلية وركن خاص بالعجوة تحت مسمى الذهب الأسود ، وذلك بمشاركة أمانة المدينة المنورة, وصندوق التنمية الزراعية, ووزارة التجارة, والمؤسسة العامة للري والمركز الوطني للنخيل والتمور, وإدارة الإنتاج العضوي, والغرفة التجارية, والبريد السعودي (سبل) والقطاع المصرفي.يذكر أن موسم تمور المدينة الذي يستمر فعالياته حتى تاريخ 20 سبتمبر 2022م ، يأتي ضمن سعي الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بتوفير بيئة زراعية مستدامة .// انتهى //07:01ت م0006