القاهرة 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لشراكتها مـع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق رؤية 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة المصرية تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا، حيث شهد الأسبوع الماضي انخفاضًا أكثر من 55% مقارنة بالأسبوع السابق عنه.ونشرت صحف السبت إدانة مجلس الأمن الدولي أعمال العنف في أنحاء العراق، ودعوته إلى التزام الهدوء وضبط النفس.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة ١٥ فلسطينيًا إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان بنابلس.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن الانفجار الذي وقع بإقليم هيرات غربي أفغانستان، وأسفر عن مقتل ١٨ شخص وإصابة ٤٥ أخرين .// انتهى //09:04ت م0009