بكين 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسأطلقت الصين اليوم قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد مخصص للتجارب العلمية ومسوحات موارد الأرض وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والإغاثة.وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن عملية الإطلاق كانت من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي البلاد بواسطة صاروخ حامل من "طراز لونج مارش-4 سي" عند الساعة 7:44 صباحًا (بتوقيت بكين)، ودخل المدار المخطط له بنجاح.وتعد هذه المهمة هي الرحلة 435 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".// انتهى //09:14ت م0010