الرباط 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالمباحثات التي أجراها أمس وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، التي تناولت العلاقات الثنائية، ووسائل الرفع من مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.وتناقلت إدانة مجلس الأمن الدولي لأعمال العنف التي اندلعت مؤخرًا في أنحاء من العراق، ودعوته إلى التزام الهدوء وضبط النفس وإلى حوار سلمي وبناء للمضي قدمًا في الإصلاحات.وتحدثت صحف الرباط عن السباق نحو رئاسة الوزراء في بريطانيا، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية ليز تراس، تعد الأوفر حظًا لتولي المنصب بعد عدة حملات انتخابية لخلافة بوريس جونسون.ونشرت إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أمس، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعت للشهر الخامس على التوالي.ولفتت صحف المغرب الانتباه إلى تصنيف منظمة الصحة العالمية الفيضانات الأخيرة في باكستان على أنها أعلى حالة طوارئ من الدرجة الثالثة، ما ينذر بخطر تفشي الأوبئة والأمراض المعدية الناجمة عن الفيضانات.// انتهى //09:42ت م0011