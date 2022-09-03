إسلام آباد 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان، حيث تستمر جهود إغاثة المنكوبين، وإجلاء سكان المناطق التي تنتظر وصول مياه الأمطار المتدفقة من شمال البلاد نحو الجنوب عبر حوض نهر السند.واهتمت بتلقي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري، لاستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين.وأخبرت صحف السبت عن استمرار وصول المساعدات الإغاثية من الدول الصديقة إلى باكستان لدعم جهود الحكومة الباكستانية في إغاثة المنكوبين بالفيضانات.وتناقلت صحف باكستان في الشأن الإقليمي إعلان وزارة الداخلية الأفغانية عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا وإصابة العشرات جراء تفجير وقع خارج مسجد في مدينة هرات غرب البلاد.// انتهى //10:30ت م0016