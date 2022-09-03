رام الله 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واساستشهد معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم؛ نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين المصابين والمرضى.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت موسى هارون أبو محاميد (40 عامًا) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم على خلفية دخوله إلى القدس المحتلة للعمل دون تصريح، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرًا، حيث جرى نقله إلى إحدى المستشفيات وتوفي صباح اليوم، عادًّا ما تعرض له المعتقل، جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها جريمة الإهمال الطبي المتعمد.وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل، مشيرًا إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى أراضي عام 1948 تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما أيضًا من خلال إطلاق النار عليهم.وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من جانبها، أن المعتقل أبو محاميد تعرض لسياسة إهمال طبي متعمد بعد إصابته بجرثومة داخل السجن، وجرى تأخير علاجه، حتى تفاقم وضعه الصحي، واستشهد إثر ذلك.// انتهى //10:36ت م0018