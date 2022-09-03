تونس 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تونس عماد الحزقي، جرى خلاله التطرق لعدد من المسائل المتعلقة بالهيئات الرقابية، ناقلة تأكيد الرئيس التونسي ضرورة تغيير التشريعات المتصلة بها حتى تؤدي وظائفها وتحقق أهدافها.وأخبرت عن فشل جلسة التفاوض التي جمعت أمس وفد من الحكومة ووفد عن المكتب التّنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها.ورصدت صحف السبت أنباء تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مخلفة عددًا من الجرحى أغلبهم من المدنيين.وتطرقت إلى بدء نحو ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلية إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، كخطوة أولى ردًا على عدم استجابة الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم، المتعلقة أساسًا باستعادة إنجازات تحققت سابقًا وسُحبت، ووقف اقتحامات الغرف وضرب المعتقلين وإيقاف إخراج الأسرى المعزولين انفراديًا وإعادة أجهزة صودرت من غرفهم والسماح لذوي الأسرى بزيارتهم.وأوردت صحف تونس إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أن 244 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس في العالم، وهو عدد في تراجع متواصل منذ أكثر من 20 عامًا غير أنه لا يزال مقلقًا وأنه لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع.// انتهى //11:26ت م0021