أبوظبي 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة هيرات الأفغانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.وأعربت دولة الإمارات - وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معبرةً عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //11:28ت م0022